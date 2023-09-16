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Jandarma güvenlik önlemi aldı! Adana'daki Anavarza Antik Kenti hazine heyecanı, içinden...

16.09.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında bir küp bulundu. Küpün içinden sikke, altın ve ziynet eşyaları çıktı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma güvenlik önlemi aldı! Adana'daki Anavarza Antik Kenti hazine heyecanı, içinden...

Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: İHA

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Adana hazine

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