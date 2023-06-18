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Japon arkeolog başkanlığında çarpıcı keşif: O ilimizde bulundu!

18.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Çalışmalarda çizgi roman kahramanı "Barbar Conan" sayesinde ismi pek çok alanda bilinen Kimmerlerin Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu işaret eden yeni kalıntılar ortaya çıktı. Çalışmalar sırasında savaşta kullanılan ok uçlarının bulunduğunu ifade eden Matsumura, dikkat çeken bir detayı ise "Ama ilginç olan..." diyerek anlattı.

Japon arkeolog başkanlığında çarpıcı keşif: O ilimizde bulundu!

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, 14 yıldır aralıksız devam ediliyor.

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"Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale'de Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

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ÖNEMLİ BULGULAR BULUNDU

Ünlü çizgi roman kahramanı "Barbar Conan" sayesinde ismi arkeoloji dünyası dışında popüler pek çok alanda bilinen Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim alanının Büklükale olduğu tahmin ediliyor.

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Kazı çalışmalarında bulunan kalıntılar Kimmerler hakkında veri sağlarken, o döneme ait inşa edilen kalede de savaşın olduğuna dair bulgular bulundu.

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At üzerindeki insan figürü ve İskit dönemine ait hayvan motifi ile Kimmerler döneminden kaldığı tahmin edilen ve savaşta kullanılan ok ucu dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan gördüğü ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor

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Büklükale'nin hemen yanında Selçuklu döneminde inşa edilen Çeşnigir Köprüsü yer alıyor.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, yaptığı açıklamada, Büklükale mevkisinde yapılan kazı çalışmalarında birçok medeniyetin yaşadığını tespit ettiklerini söyledi.

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"HİTİT DÖNEMİ MİLATTAN ÖNCE 2000'E AİT YERLEŞMELERİ BULDUK"

Bölgeye yapılan kazı çalışmalarında tahminlere göre Kimmerlere ait kale bulunduğunu anlatan Matsumura, "En üstte Osmanlı dönemi vardı. Onun altında Helenistik dönem, Büyük İskender'in geldiği dönem ve onun altında da mimari kalıntılar tespit ettik. Ondan önce Lidyalıların geldiği döneme ait kalıntılar bulduk. Onun altında bizim düşündüğümüz Kimmerlere ait burada kale inşa edilmiş. Onun altında ilk defa bizim amacımız olan Hitit dönemi milattan önce 2000'e ait yerleşmeleri bulduk. Şimdi o seviyeye kadar inmiş durumdayız" dedi.

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"AMA İLGİNÇ OLAN O SURU ORTAYA ÇIKARIRKEN..."

Kazı çalışmaları sırasında savaşta kullanılan ok uçlarının bulunduğunu ifade eden Matsumura, "Şimdi kazılar devam ediyor. Ama ilginç olan o suru ortaya çıkarırken şimdiye kadar 6-7 tane ok ucu çıktı. Bu ok uçlarının bükülmüş olanı çıktı. Burada savaş olup, ok atılmış ve uçlarının kıvrılmış olduğunu gösteriyor. Demek ki o dönem de büyük ihtimalle Kimmerler ya da ondan sonraki dönemde burada savaş meydana geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

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"ANADOLU'DA YERLEŞME YA DA KALE TESPİT ETMİŞ OLDUK"

Matsumura, Kimmerlerin Anadolu'ya geldiğinin "tarihin babası" olarak nitelendirilen Herodotos'un kitabında yer aldığını belirterek, "Bu surun içerisinde İskitlere ait hayvan motifi malzemeleri bulduk. Onun dışında da küçük ata binen insan figürü bulduk. Büyük ihtimalle Kimmerlere ait olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ilk olarak onlara ait Anadolu'da yerleşme ya da kale tespit etmiş olduk. Bu seneki bu surun dışındaki çalışmalarda da büyük ölçüde kale inşa etmiş olduğunu tespit ettik. O çok ilginç olacak. Anadolu'da neler yaptığına dair bir bilgi yok" şeklinde konuştu.

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Matsumura, ilerideki kazı çalışmaları ile Kimmerlerin tarihteki yerini aydınlatacaklarını sözlerine ekledi.

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(İHA)

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