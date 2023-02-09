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Japon astronot Koichi Wakata'dan deprem mesajı: "Düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla birlikte"

09.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Japon astronot Koichi Wakata, Twitter'da bir fotoğraf paylaştı. Astronot Wakata paylaşımına bir deprem mesajı da ekledi. Wakata, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden harap olmuş tüm etkilenen bölgelerdeki insanlarla birlikte" dedi.

Japon astronot Koichi Wakata'dan deprem mesajı: "Düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla birlikte"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, tüm Türkiye'yi sarsarken, dünyadan da Türkiye için destek mesajları yağıyor. Ünlü şirketler, dünyaca ünlü isimler ve teknoloji devlerinden destek mesajları gelirken, bir destek mesajı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Koichi Wakata'dan geldi.

JAPON ASTRONOTTAN DEPREM PAYLAŞIMI

Koichi Wakata, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye, Suriye ve depremden harap olmuş tüm etkilenen bölgelerdeki insanlarla birlikte" dedi. Ayrıca, uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı da mesajına iliştirdi.

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NASA ASTRONOT ADAYINDAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, NASA astronot adayı Deniz Burnham da bir mesaj paylaştı. Burnham mesajında "Türkiye ve Suriye'de olan depremlerden dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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