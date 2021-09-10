Japonlar’ın tuhaf güzellik geleneği: Çarpık diş modası

Japon kültürü oldukça köklü bir geçmişe kadar uzanıyor. Teknolojik dev markalara ev sahipliği yapmasına rağmen Japonya kültürel öğelerine bağlı bir millet olarak karşımıza çıkıyor. Kozmetik sektörünün oldukça geliştiği Japonya’nın kimi bölgelerinde hala yüzyıllardır devam eden bir güzellik geleneği hakimiyetini sürdürüyor. Bu geleneğe göre Japon kadınlar köpek dişlerini daha belirgin hale getirmek için estetik operasyonları tercih ediyor.

GENÇ KIZLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

İnci gibi dizilen bembeyaz dişlere sahip olmak çoğu kişinin hayalidir. Ancak Japonya'da bunun tam tersi bir eğilim yaşanıyor. Burada kadınlar dişlerini çarpık hale getirmek için para ödüyorlar. Bu eğilime yaeba veya “çift diş” deniyor. Diş hekimleri , üst köpek dişlerine kalıcı veya geçici plastik ön plaklar koyarak yeni bir görüntü oluşturuyorlar. Bu çarpık dişler kadınları daha genç gösterir ve bu nedenle Japon kızlar arasında popülerdir.



