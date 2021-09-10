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Japonlar’ın tuhaf güzellik geleneği: Çarpık diş modası

10.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dergilerinde gördüğünüz göz alıcı küresel standartlara rağmen her ulusun kendine ait güzellik gelenekleri ve rutinleri var. Diğer ülkelerdeki insanlar dişlerini düzeltmek için çok para harcarken Japonya'da kadınlar dişlerini sarkık göstermek için para ödüyorlar. Üstelik bu güzellik trendine ‘yaeba’ adını veriliyor.

Japonlar’ın tuhaf güzellik geleneği: Çarpık diş modası

Japon kültürü oldukça köklü bir geçmişe kadar uzanıyor. Teknolojik dev markalara ev sahipliği yapmasına rağmen Japonya kültürel öğelerine bağlı bir millet olarak karşımıza çıkıyor. Kozmetik sektörünün oldukça geliştiği Japonya’nın kimi bölgelerinde hala yüzyıllardır devam eden bir güzellik geleneği hakimiyetini sürdürüyor. Bu geleneğe göre Japon kadınlar köpek dişlerini daha belirgin hale getirmek için estetik operasyonları tercih ediyor.

GENÇ KIZLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

İnci gibi dizilen bembeyaz dişlere sahip olmak çoğu kişinin hayalidir. Ancak Japonya'da bunun tam tersi bir eğilim yaşanıyor. Burada kadınlar dişlerini çarpık hale getirmek için para ödüyorlar. Bu eğilime yaeba veya “çift diş” deniyor. Diş hekimleri , üst köpek dişlerine kalıcı veya geçici plastik ön plaklar koyarak yeni bir görüntü oluşturuyorlar. Bu çarpık dişler kadınları daha genç gösterir ve bu nedenle Japon kızlar arasında popülerdir.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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