Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaretinde patlama sesi! İnsanlar panikle kaçıştı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı. Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Olay sonrası polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

ESKİ BAŞBAKAN ABE'YE SUİKAST DÜZENLENMİŞTİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz yıl seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Dünyayı sarsan suikastı eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan Tetsuya Yamagami gerçekleştirmişti. Yamagami, annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe’ye saldırı gerçekleştirdiğini söylemişti.