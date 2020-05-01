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Japonya’da OHAL 1 ay daha uzatılabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 23:09 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılabileceğini duyurdu.

Japonya’da OHAL 1 ay daha uzatılabilir

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Japonya olağanüstü hali uzatmayı planlıyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs vakalarında artış olduğunu işaret ederek, salgın nedeni ile sağlık sistemi üzerinde aşırı yük olduğunu açıkladı. Abe, Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura’ya koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri 1 ay daha uzatılması konusunda hazırlık yapmasını istediğini duyururken, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.

"ORTAK KARARIMIZ, TEDBİRLERİN KORUNMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE"

Halk Sağlığı Uzmanı Shigeru Omi, yaptığı açıklamada salgında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediğini aktarırken, “Eğer yeni bir salgın dalgası yaşanırsa, sağlık sistemi üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirlerin korunması gerektiği yönünde” dedi.

Japonya’da hükümet, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Japonya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 15 bin 246’ya, hayatını kaybedenler ise 490’a yükseldi.

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