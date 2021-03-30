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Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptı

30.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da bir restoranda gece yarısına kadar parti düzenledikleri ortaya çıktı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Tokyo'da parti yaptı

Japonya Kyodo ajansının bakanlık yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanlığı Yaşlılar Dairesi çalışanı 23 kişi, başkent Tokyo'nun Ginza bölgesindeki veda partisinde bir araya geldi.

Düzenlediği basın toplantısında hükümetin salgınla mücadelede halka, 'günlük aktivitelerini kısıtlama' çağrısı yaptığını anımsatan Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, böyle bir buluşmanın salgınla mücadelede 'ortak duyguya' karşı geldiğini söyledi.
'Kamuoyunun güvenini sarstıklarını' belirterek özür dileyen Bakan Tamura, çalışanlara çeşitli disiplin cezası verilmesine yönelik bakanlık içi soruşturma düzenleneceğini açıkladı

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı ocak ayından beri uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Başkent valiliği, OHAL uygulanmamasına rağmen kent genelinde 21 Nisan'a kadar işletmelerin en geç 21.00'da sonlandırılması çağrısında bulunuyor.

Kovid-19 vaka sayısı 470 bin 951’e, ölü sayısı 9 bin 107’ye yükseldi. Ülke geneli 342 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tokyo Japonya

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