HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'daki tren saldırganı Joker'den etkilenmiş

Japonya'daki tren saldırganı Joker'den etkilenmiş

01.11.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’daki bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi.

Dün gece Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trendeki yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları netleşmeye başladı. 1'i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu hidroklorik asitle ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi.

JOKER'DEN ETKİLENMİŞ

Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi. Zanlının ayrıca ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz Ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

Son Dakika: Japonya'da trende dehşet! İlk önce yolculara saldırdı ardından vagonu ateşe verdi Japonya'da trende dehşet! İlk önce yolculara saldırdı ardından vagonu ateşe verdi

TERÖR ŞÜPHESİNE YOL AÇTI

Dün Tokyo'daki Keiko Hattı'nda bir trene binen 20'li yaşlardaki bir saldırganın saat 20.00’da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, hidroklorik asit döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Saldırının ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açmıştı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Koronavirüs paniği! Disneyland karantinaya alındıKoronavirüs paniği! Disneyland karantinaya alındı
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Sonu görünmedi! Yollara düştüler

Sonu görünmedi! Yollara düştüler

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.