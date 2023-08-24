Japonya'nın nükleer santraldeki atık suyu okyanusa dökmesine Çin'den sert tepki! "Şiddetle kınıyoruz"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya hükümetince Fukushima nükleer santralinde depolanan suların okyanusa bugün bırakılması konusunda açıklama yaptı. Çin açıklamasında “Çin buna şiddetle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor. Japonya'ya ciddi girişimlerde bulunduk ve bu yanlışın durdurulmasını istedik” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“24 Ağustos'ta, uluslararası toplumun sert eleştirilerini ve muhalefetini hiçe sayarak, Japon hükümeti tek taraflı olarak Fukushima'nın nükleer kirlenmiş suyunu okyanusa salmaya başladı. Çin buna şiddetle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor. Japonya'ya ciddi girişimlerde bulunduk ve bu yanlışın durdurulmasını istedik.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Fukushima'daki nükleer kirlenmiş suyun bertarafı, nükleer güvenlikle ilgili önemli bir konudur. Etkisi Japonya sınırlarını aşıyor ve konu kesinlikle Japonya'nın özel meselesi değil. İnsanlık nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmaya başladığından beri, nükleer maddeyle kirlenmiş suyun okyanusa boşaltılmasına ilişkin ne emsal ne de evrensel olarak kabul edilmiş standartlar mevcuttu.”

“Çin hükümeti her zaman halkımızın refahını ön planda tutuyor ve gıda güvenliğini ve halkımızın sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alacak.”(DHA)

