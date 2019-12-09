Japonya, Tahran ve Washington arasında ara buluculuk yapmak istiyor

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini belirterek, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediklerini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe başkent Tokyo'daki basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı.

Abe, Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki nükleer çıkmazın çözüme ulaşmasında ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesinde büyük rol oynamak istediklerini ifade etti.

Ülkesinin, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediğini dile getiren Abe, "Kararlılıkla diyaloğu sürdürerek, bölgede (Orta Doğu) tansiyonun düşürülmesini ve istikrarın sağlanmasını başarabilmek için tüm diplomatik girişimlere devam edeceğiz." dedi.

Abe, Ruhani'nin ziyaretinin tarihine dair bilgi vermezken, diplomatik kaynaklar gelecek haftayı işaret etti.