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Japonya'yı sarsan olay! Zengin ve çocuksuz kişileri ağına düşüren 'kara dul' idam edilecek

30.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74 yaşındaki Japon kadın, çiftleştikten sonra partnerlerini acımasızca öldüren zehirli örümcek Kara Dul'a benzetildi. Chisako Kakehi adındaki kadın bir aydan kısa bir süredir evli olduğu bir adam da dahil olmak üzere üç sevgilisini de öldürdü. Kurbanlarını siyanürle zehirleyen kadın, milyonlarca dolarlık mirası da cebine indirdi.

Japonya'yı sarsan olay! Zengin ve çocuksuz kişileri ağına düşüren 'kara dul' idam edilecek

74 yaşındaki Chisako Kakehi adındaki Japon kadın, kocası da dahil olmak üzere dört adamı öldürdü. Kurbanlarını siyanürle zehirleyen kadın, milyonlarca dolarlık mirası da cebine indirdi.

Çiftleştikten sonra partnerlerini acımasızca öldüren zehirli örümceğin ardından "Kara Dul" olarak adlandırılan 74 yaşındaki Japon kadın, mahkemenin ölüm cezasına ilişkin temyiz başvurusunu Salı günü reddetmesinin ardından idam edilecek.

Avukatları, Kakehi'nin demans hastası olduğunu ve yasal işlemleri anlamadığını savunarak 2017 cezasına temyiz talep etti, ancak Japonya Yüksek Mahkemesi temyizi reddetti.

ZENGİN VE ÇOCUKSUZ ERKEKLERLE TANIŞIYORDU

Bir çöpçatanlık sitesinde, özellikle zengin ve çocuksuz erkeklerle tanıştığı öğrenilen Chisako Kakehi, 75 yaşındaki kocası Isao Kakehi'yi 2013'te evliliklerinden bir ay sonra öldürmüştü.

Kocasının ölümünden sonra 8,8 milyon dolar miras alan Kakehi'nin bu paranın çoğunu borsada kaybettiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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