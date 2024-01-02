HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı artıyor!

Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı artıyor!

02.01.2024 22:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldiğini açıkladı.

Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı artıyor!

Japonya’da Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Wajima şehrindeki turistik “Asaichi Dori” bölgesinde dün çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgedeki 200 yapı yangın nedeniyle küle dönerken, yaşanan su kesintilerinin yangın söndürme çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

AW111514_01

ON BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida deprem nedeniyle Noto Yarımadası’nın kuzey bölgelerinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söyledi. Kishida, yaklaşık 10 bin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin kurtarma ve yardım operasyonlarında görev aldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise deprem nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısının 57 bin 360 olduğunu ifade etti.

Japonya’nın Ishikawa eyaleti dün 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildiEn acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi! İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!
Mantar toplamaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor!Mantar toplamaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
En Çok Okunan Haberler
Mossad operasyonunun şifreleri! X-ray'e takılmayan özel çantalar, yalan makinesi, ihanet duygusuna kapılmamaları için yüklü ödemeler...

Mossad operasyonunun şifreleri! X-ray'e takılmayan özel çantalar, yalan makinesi, ihanet duygusuna kapılmamaları için yüklü ödemeler...

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

Sıfır kilometre araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Sıfır kilometre araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

"Bu bir ihbardır" diyerek Bakan Yerlikaya'yı etiketledi! "Lütfen bunları bulun"

"Bu bir ihbardır" diyerek Bakan Yerlikaya'yı etiketledi! "Lütfen bunları bulun"

WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Hac ziyareti sırasında yazmış

WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Hac ziyareti sırasında yazmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.