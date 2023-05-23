'Jeliboncu deli! Seni manyağa çevireceğim' diyen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak sözler: 'Sinan Oğan'ın orada fotoğrafı var...'

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının yankıları sürüyor. Söz konusu kararla ilgili katıldığı Fox TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MHP'DE XRAY CİHAZINA SİNAN OĞAN'IN FOTOĞRAFINI KOYMUŞLARDIR"

MHP'de 40 yılının geçtiğini belirten Enginyurt, Sinan Oğan için "Gelecekte MHP Genel Başkanı olabilir" iddialarına karşı çıktı. Enginyurt "Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeki xray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez! Bırak genel başkanlığı... Bir daha söylüyorum MHP genel merkezinde Sinan'ın resmi vardır! Ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP, öyle herkesin genel başkan olacağı bir yer değildir." dedi.

ÇOK SERT TEPKİ: "JELİBONCU DELİ, SENİ MANYAĞA ÇEVİRECEĞİM"

MHP'den ayrılarak neden Demokrat Parti'ye geçtiğiyle ilgili de konuşan Enginyurt, kendisini eleştiren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için isim vermeden çok sert ifadeler kullandı. Enginyurt, "Bana bak jeliboncu deli, seni manyağa çevireceğim atıp tutuyorsun!" diye konuştu.

Enginyurt'un açıklamaları şöyle;

"ON PARTİ DEĞİŞTİRDİN SÜREKLİ BANA HAKARET EDİYORSUN"

"Ben daha önce de söyledim. Neden Demokrat Parti'ye geçtin dediler. Bir bakmışım hepsine sövmüşüm. Bir sövmediğim bu parti kalmış. Ben omurgalı bir adamım. Siyasette omurgalı olunmalı. Bana bak jeliboncu deli, seni manyağa çevireceğim atıp tutuyorsun! On parti değiştirdin sürekli bana hakaret ediyorsun.

Ben MHP'den atıldım DP'de babamın partisinde siyaset yapıyorum. Ne adına, millet adına!

"SİNAN OĞAN MHP'DE KAPIDAN İÇERİ GİREMEZ"

Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeki xray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez! Bırak genel başkanlığı... Bir daha söylüyorum MHP genel merkezinde Sinan'ın resmi vardır! Ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP, öyle herkesin genel başkan olacağı bir yer değildir.

"BEN BAHÇELİ'DEN TEPKİ BEKLİYORUM"

O hassasiyetler sayesinde MHP, Türkiye'de en fazla siyaset sahnesinde olan bir partidir. Orada lidere sadakat esastır. Ben Bahçeli'den tepki bekliyorum, Allah var! Ama MHP'liler hemen sahiplendi, nasıl oluyor anlamıyorum. MY. Söylediklerinizi hemen unutmayın, at pazarlığı dediniz. Mezar soyucu dediler.

Ben şimdi MHP'yi eleştirsem bu doğru olmaz. Benim orada 40 senem geçti. Şimdi eleştirsem bana demezler mi sen adam mısın diye. Seneler boyu orada siyaset yaptım. Siyasette omurgalı olmak lazım.

Apo'yu affedecekler diye sürekli saldırdılar, Nevşehir'de afişler astılar. Yazıklar olsun! Bunların hepsi yalan. Hizbullahçıları affediyorlar."