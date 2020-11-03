HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Utkucu'dan Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Utkucu'dan Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 19:34 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, depremlerde devletin müdahalesinin hızlı ve belli bir seviyeye geldiğini, tek eksiğin yapı kalitesi ve şehirleşme olduğunu belirtti. Utkucu, deprem riskinin sadece İzmir için söz konusu olmayacağına, Marmara Bölgesi'nin de yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Utkucu'dan Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama

Utkucu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde deprem üretecek fayların bulunduğunu, bu fayların sadece üretebilecekleri deprem sayısı ve risk seviyesinin değişebildiğini aktardı.

İzmir'deki depremin sürpriz olmadığına ve öncesinde İzmir ile ilgili deprem senaryolarının gündemde olduğuna işaret eden Utkucu, "Ege Denizi ve İzmir bölgesine ilişkin iki çalışma yaptık. Burada fayın iki ucunda da biraz gerilme yükselimi var. Bu gerilme deniz içinde ve karadaki kısımlarda artçı depremler şeklinde gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Utkucu, deprem riskinin sadece İzmir için söz konusu olmayacağına, Marmara Bölgesi'nin de yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer Marmara Bölgesi, Marmara Denizi'nin altı. Dolayısıyla İstanbul'u etkileyecek bu deprem için hazırlıklı olmamız lazım. 250 yıldır orada deprem meydana gelmedi. Her an bir depremin olması beklenebilir. Bu deprem yarın da olsa 100 yıl sonra da olsa deprem bilimi açısından bir sürpriz değildir." ifadesini kullandı.

"YAPI KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Deprem riski konusunda yapı kalitesinin önemine vurgu yapan Utkucu, şunları kaydetti:

"Bizler hep deprem tehlikesi hakkında konuşuyoruz. İzmir depreminde de gördüğümüz gibi birçok bina ayakta, bazı binalar yıkıldı. Binalar sağlam olsaydı bu depremi atlatacaktı. Bu nedenle deprem tehlikesinden çok deprem riskini oluşturan şehirler ve o şehirlerin yapı kalitesi, zemin durumuyla da alakalı. Tehlikenin afete ve riske dönüşmesine neden olan yapılar ve yapıların kurulu olduğu zeminlerle ilgilenmeliyiz."

Türkiye'de afete hazırlık konusunda da ileri seviyeler katedildiğini dile getiren Utkucu, "Arama kurtarma ekipleri her depremden sonra daha tecrübeli ve profesyonel hale geliyorlar. Devletin müdahalesi de hızlı ve belli bir seviyeye geldi. Tek eksiğin yapı kalitesi ve şehirleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şehirlerimizin kurulduğu zeminler meselesinde daha dikkatli olursak depremlerle yaşamayı da öğreneceğiz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde son durumu açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde son durumu açıkladı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde son durumu açıkladı
CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP'li vekil Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
Dikkat çeken uyarı! 'Kurallara uymazsak başa döneriz'
Dikkat çeken uyarı! 'Kurallara uymazsak başa döneriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye depremde hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü
Erdoğan, Viyana'da yaralılara yardıma koşan 2 Türk ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.