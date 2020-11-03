Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Utkucu'dan Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklama

Utkucu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde deprem üretecek fayların bulunduğunu, bu fayların sadece üretebilecekleri deprem sayısı ve risk seviyesinin değişebildiğini aktardı.

İzmir'deki depremin sürpriz olmadığına ve öncesinde İzmir ile ilgili deprem senaryolarının gündemde olduğuna işaret eden Utkucu, "Ege Denizi ve İzmir bölgesine ilişkin iki çalışma yaptık. Burada fayın iki ucunda da biraz gerilme yükselimi var. Bu gerilme deniz içinde ve karadaki kısımlarda artçı depremler şeklinde gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Utkucu, deprem riskinin sadece İzmir için söz konusu olmayacağına, Marmara Bölgesi'nin de yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer Marmara Bölgesi, Marmara Denizi'nin altı. Dolayısıyla İstanbul'u etkileyecek bu deprem için hazırlıklı olmamız lazım. 250 yıldır orada deprem meydana gelmedi. Her an bir depremin olması beklenebilir. Bu deprem yarın da olsa 100 yıl sonra da olsa deprem bilimi açısından bir sürpriz değildir." ifadesini kullandı.