Jet ski ile kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Çeşme’de yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na, satın aldıkları jet ski ile kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 3 eski asker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası’na geçmek isteyen 3 şahıs olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler harekete geçerek deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isteyen şahısları yakalayarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şahısların FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubay E.S. ve H.B. oldukları tespit edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için İstanbul’dan İzmir’e geldikleri, Çeşme ile birlikte Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları ve jet ski satın aldıkları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

