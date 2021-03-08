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Jon Prosser'dan 23 tweet'i: Apple mart etkinliği gerçek mi oluyor?

08.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Jon Prosser'dan 23 tweet'i: Apple mart etkinliği gerçek mi oluyor?

Apple mart ayında etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor olabilir. Ünlü Apple analisti Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar sonrası AirTags ve AirPods modelleri için düzenlenmesi öngörülen Apple mart etkinliğinin gerçekleşme ihtimali güçlendi.

Apple kasım ayındaki 'One More Thing' etkinliğinden beri herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Cupertinolu firma, bu süre içerisinde çıkan AirPods Pro Max'i basın bülteni aracılığıyla tanıttı. Son zamanlarda ise konuşulan tek bir şey var; o da Apple'ın mart ayında düzenleyeceği etkinlik. Zira sektör içindeki kaynaklar, AirTags, mini-LED'li iPad Pro ve yeni AirPods modelleri hakkında gelen sızıntıların da etkisiyle böyle bir beklenti içerisinde. Bu kaynaklardan biri de ünlü Apple analisti Jon Prosser. Daha önce iPhone dahil pek çok Apple ürünü hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan Prosser, şimdi ise Apple'ın dikkat çekici paylaşımlar yaptı.

APPLE'IN MART ETKİNLİĞİ İÇİN '23' İMASI

Prosser, Twitter hesabından ilk olarak 23 yazan bir tweet paylaştı. Bu paylaşım sonrası akıllara Apple'ın mart ayında düzenleyeceği etkinlik geldi. Pek çok kişi, Prosser'ın 23 Mart'ta Apple'ın yeni bir etkinlik planladığını iddia ettiğini düşündü. Daha sonra bu düşünce daha da güçlendi. Zira Prosser, attığı ikinci tweet'te durumu daha da netleştirdi.

Jon Prosser Tweet

'HAZIR ÜRÜNLER' DEDİ VE SIRALADI

Ünlü analist, ''güvenilir bir kaynaktan güncellenmiş bilgiler'' ifadesini kullanarak, Apple'ın hazırladığı ürünleri sıraladı. Prosser'ın iddiasına göre AirTags, iPad Pro, AirPods ve Apple TV ürünleri hazır durumda.

Jon Prosser tweet-2

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23 MART APPLE ETKİNLİĞİ GERÇEK OLABİLİR

Anlaşılan o ki 23 Mart'ta yeni bir Apple etkinliği düzenlenecek ve bu etkinlikte ilk kez göreceğimiz AirTags'e ek olarak yeni iPad Pro, yeni AirPods ve yeni Apple TV modelleri ile karşılaşacağız. Zira Jon Prosser'ın tweet'lerinden anlaşılan bu. Fakat Apple herhangi bir resmi açıklama yapmadığı için yine de bu tweet'lere temkinli yaklaşmak gerek.

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Anahtar Kelimeler:
airpods Apple
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