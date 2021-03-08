Jon Prosser'dan 23 tweet'i: Apple mart etkinliği gerçek mi oluyor?

Apple kasım ayındaki 'One More Thing' etkinliğinden beri herhangi bir etkinlik düzenlemedi. Cupertinolu firma, bu süre içerisinde çıkan AirPods Pro Max'i basın bülteni aracılığıyla tanıttı. Son zamanlarda ise konuşulan tek bir şey var; o da Apple'ın mart ayında düzenleyeceği etkinlik. Zira sektör içindeki kaynaklar, AirTags, mini-LED'li iPad Pro ve yeni AirPods modelleri hakkında gelen sızıntıların da etkisiyle böyle bir beklenti içerisinde. Bu kaynaklardan biri de ünlü Apple analisti Jon Prosser. Daha önce iPhone dahil pek çok Apple ürünü hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan Prosser, şimdi ise Apple'ın dikkat çekici paylaşımlar yaptı.

APPLE'IN MART ETKİNLİĞİ İÇİN '23' İMASI

Prosser, Twitter hesabından ilk olarak 23 yazan bir tweet paylaştı. Bu paylaşım sonrası akıllara Apple'ın mart ayında düzenleyeceği etkinlik geldi. Pek çok kişi, Prosser'ın 23 Mart'ta Apple'ın yeni bir etkinlik planladığını iddia ettiğini düşündü. Daha sonra bu düşünce daha da güçlendi. Zira Prosser, attığı ikinci tweet'te durumu daha da netleştirdi.

'HAZIR ÜRÜNLER' DEDİ VE SIRALADI

Ünlü analist, ''güvenilir bir kaynaktan güncellenmiş bilgiler'' ifadesini kullanarak, Apple'ın hazırladığı ürünleri sıraladı. Prosser'ın iddiasına göre AirTags, iPad Pro, AirPods ve Apple TV ürünleri hazır durumda.