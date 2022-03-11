Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Kovid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

SALGINDAN BU YANA BİR İLK

Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.



Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.





