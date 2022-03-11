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Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

11.03.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da koronavirüs salgının başından bu yana sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Kovid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

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SALGINDAN BU YANA BİR İLK

Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

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Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabe
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