Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Kovid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.
Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.
Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.
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