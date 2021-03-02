Kabe'nin maketini yapıp tavaf etmişlerdi! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

Irak’ın güneyindeki Şiilerin yoğun olduğu Kerbela kentinde geçtiğimiz Şubat ayının 19’unda kurulan Kabe maketi başta Irak olmak üzere dünya genelindeki Müslümanların sert tepkisi üzerine birkaç gün sonra kaldırıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kent merkezinde kurulan maketin çevresinde Iraklı Şiilerin tavaf etme görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

MAKETİ KENDİLERİNİN YAPMADIKLARINI İLERİ SÜRDÜLER

Tepkiler üzerine İmam Hüseyin Türbesi’nin bulunduğu Külliye 23 Şubat’ta maketin kaldırılmasına karar vererek, maketin kendileri tarafından yapılmadığını belirtti. (İHA)



