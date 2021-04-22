Kabine değişikliğiyle ilgili flaş detay: Erdoğan bizzat aramış

Geçtiğimiz gece yarısı yaşanan kabine değişikliği gündemdeki sıcaklığını korurken, yaşanan süreçle ilgili de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atanmıştı. Ticaret Bakanlığı'nda ise Ruhsar Pekcan'dan boşalan göreve Mehmet Muş atanmıştı.

"ERDOĞAN BİZZAT ARAMIŞ"

Gece yarısı yaşanan revizyonun yankıları sürerken, değişim süreciyle ilgili de önemli bir detay ortaya çıktı. Hürriyet gazetesiden Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde süreçle ilgili bilgiler verirken, 3 yeni bakana görevlerinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla aranarak bildirildiğini aktardı. 'Kabinede yeni değişiklikler olacak mı?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yanıt verdi. Selvi'nin aktardığına göre değişimin tamamlandığını belirten Erdoğan, partililere 2023 hedeflerini gösterdi.

