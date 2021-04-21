Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var, değişiklikler Haziran'a ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, yerine Mehmet Muş atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında ikiye bölündü. Bakanlığın ikiye bölünmesiyle Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi sona ermiş oldu. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin getirildi.

Söz konusu değişiklikler Ankara kulislerini hareketlendirirken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün gece yarısı kabinede yaşanan revizyonla ilgili değerlendirmelerini köşesinde paylaştı.

Kabine değişikliği için bazı gazetecilerin aylardır 'bugün 'diyerek haber yapmasını eleştiren Fatih Altaylı, söz konusu iddiaların sonunda dün gece gerçekleştiğini ifade etti.

"BİRKAÇ SAAT ÖNCE YAZMIŞTIM'

Altaylı, kabinede yaşanan revizyonla ilgili olarak değişiklikten birkaç saat önce kendisinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı hatırlattı.

"DAHA ÇOK İSİM VAR" DEDİ, YENİ TARİH VERDİ

Kabinedeki revizyonla ilgili de çarpıcı iddialar ortaya koyan Altaylı, dün gece daha fazla Bakan'ın görevden alınacağını ancak 'son dakika' kararıyla bu isimlerin açıklanmasından vazgeçildiğini yazdı.

Altaylı, söz konusu değişikliklerin Haziran'a ertelendiğini iddia etti.



