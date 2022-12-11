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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

11.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi araştırılıyor. Toplantıda asgari ücret, EYT (Emklilikte Yaşa Takılanlar) fahiş fiyatlar gibi konuların ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı yapılmamıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, asgari ücret, EYT konularını değerlendirmek için toplanacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü düzenlenecek.

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Asgari ücret zammı, EYT gibi konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Toplantıda alınacak olan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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