Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, asgari ücret, EYT konularını değerlendirmek için toplanacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü düzenlenecek.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

Asgari ücret zammı, EYT gibi konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı öngörülüyor.

Toplantıda alınacak olan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



