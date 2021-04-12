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Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası: 16'sı itibarıyla başlayıp...

12.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan için tam kapanma iddialarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesinde hükümete yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı.

Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası: 16'sı itibarıyla başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA GELİR Mİ?

Twitter hesabı üzerinden, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.

'16'SI İTİBARIYLA BAŞLAYAN...'

Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrasında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni alınacak kararların açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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