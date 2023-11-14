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Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı: 'Herkesin canı cehenneme'

14.11.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Eslem Zehra Kızıltuna (26), arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ilginç bir detay ortaya çıktı. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı: 'Herkesin canı cehenneme'

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

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Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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DİKKAT ÇEKEN 'RUJ' DETAYI

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.

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(DHA)

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