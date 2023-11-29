Kadıköy'de 14 katlı binada yangın! Çatısına yıldırım düştü

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak'ta bulunan 14 katlı metruk binanın çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım düştü. Mahalle sakinleri bir gürültü duydu fakat ne olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra çıkan yangın nedeniyle yükselen alevler fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mahalle sakini İdris Akagündüz, "Saat 18.00 sıralarında bir patlama sesi duyduk. Bir ateş kıvılcım çıktı. O an farkına varamadık. 1 saat sonra farkına varabildik. Baktık ki yukarıda yangın çıktı. Hemen itfaiyeyi çağırdık. Onlar da müdahalede bulundu. Kimse oturmuyor boş şu anda. Yıkımcılar vardı. Onlar da farkına varamamışlar. Biz de onları çağırdık. Yıldırım düştü" dedi.







