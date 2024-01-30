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Kadıköy'de Komünist Başkan'a sürpriz rakip! "Kulislerde ilk kez duyacağınız isim" diyerek açıkladı... CHP'nin adayı Tülin Hadi mi?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.01.2024 07:14 | Son Güncelleme:
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CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayının belli olduğu iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında "CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim" diyerek mimar Tülin Hadi'nin Kadıköy adayı olacağını söyledi. Öte yandan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla TKP'nin Kadıköy başkan adayı olmuştu. Maçoğlu'nun CHP'nin kalesi olarak belirtilen Kadıköy'den nasıl bir oy alacağı şimdiden merak konusu.

Kadıköy'de Komünist Başkan'a sürpriz rakip! "Kulislerde ilk kez duyacağınız isim" diyerek açıkladı... CHP'nin adayı Tülin Hadi mi?

Kadıköy'de sürpriz bir kararla aday olan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun karşısında yarışacak CHP'li ismin belli olduğu iddia edildi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı için kararını verdiğini söyledi.

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Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yarkadaş, bir çok araştırmalar ve analizler yapıldığını söyledi.

CHP KADIKÖY ADAYI: TÜLİN HADİ

Yarkadaş "Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim." diye konuştu.

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Tülin Hadi

Tülin Hadi isminin ilk kez gündeme geldiğinin altını çizen Yarkadaş, "CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için 'kentle ilgili ve kadın olmalı' diyordu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Kadıköy CHP
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