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Kadın doktora dehşeti yaşattılar: "Kafama vurdular, sürüklendim, tırmaladılar, saçlarım yolundu..."

17.10.2024 12:46
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde doktor İrem Sarıkaya iki kadın hasta yakını tarafından önce sözlü tacize uğradı ardından ise şiddete uğradı. Sarıkaya yaşadığı dehşet anlarını "Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu. Gerçekten dehşete kapıldım." sözleriyle anlattı.

Türkiye'de her geçen gün kadına şiddet vakalarında artış yaşanıyor. Sağlıkta şiddet de son dönemde git gide artmaya devam ederken İzmir Gaziemir'de yaşanan bir olay adeta pes dedirtti. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli doktor İrem sarıkaya iki kadın hasta yakını tarafından sözlü taciz ve şiddete maruz kaldı. Sarıkaya yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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"KAFAMI YERE VURDULAR, SÜRÜKLENDİM, SAÇLARIM YOLUNDU"

Yaşadığı olayı anlatırken Dr. İrem Sarıkaya, “Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu. Gerçekten dehşete kapıldım. Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı” dedi.

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Olay, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde meydana geldi. Tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, ilk önce “Beyaz Kod” verdi. Şahıslar, daha sonra hastaneden uzaklaştı.

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BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Bir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonrada doktor Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolununan genç doktor, şahıslardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, diğer S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"ÇOK KORKTUM DEHŞETE KAPILDIM GERÇEKTEN"

Rapor alan doktor İrem Sarıkaya ise olayın şokunu yaşıyor. Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü ifaden eden Sarıkaya, “Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için ‘beyaz kod' verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları. Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu; yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten” dedi.

"İKİ KADIN TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAM ÇOK ACI"

İki tarafından şiddete uğramanın kendisini ayrıca üzdüğünü anlatan Doktor Sarıkaya, “Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı. Hem bir kadın hem bir doktor olarak bunu yaşamış olmak gerçekten çok acı verici. Avukatım tarafından aktarılan bilgiye göre, fiziksel şiddeti bana direkt olarak uygulayan kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine alınmış. Diğer şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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kadına şiddet Doktor İzmir
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