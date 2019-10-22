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Kadın yolcunun raylara düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Olayda hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler de normale döndü

İSTANBUL (AA) - Şişli Metro İstasyonu'nda, raylara düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli İstasyonu'nda, bir kadının rayların üzerine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, trenin çarpması sonucu ağır yaralanan Gizem Y'nin (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler de normale döndü.

- Metro İstanbul'dan duyuru

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda ise M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilemediği ve Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye kapatıldığı, daha sonra seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

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