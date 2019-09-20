Kadınlar sosyal medyada paylaşıyor! Vajinal sağlığa emojili farkındalık

İngiltere'de rahim ağzı kanseriyle ilgili çalışmalar yapan Jo adındaki bir yardım kuruluşu, kadınları smear testleri konusunda bilinçlendirmek için sosyal medya kampanyası başlattı. Yardım kuruluşu, web sitelerinde söz konusu olan kampanyadan şöyle bahsediyor: '#EndSmearFear kampanyası” nın amacı, 'vajinalar, serviksler ve smear testleri gibi konular etrafında konuşmayı sağlamak' ve daha fazla kadının sosyal medyadaki deneyimleri hakkında açıkça konuşmasını teşvik etmektir.'
???? We've teamed up with @TwitterUK to encourage supportive conversations about vaginas, cervixes and #CervicalScreening (smear tests)! This #SexualHealthAwarenessWeek join us as we launch the #EndSmearFear campaign...(1) pic.twitter.com/D0cUVAvrhh— Jo's Cervical Cancer Trust (@JoTrust) 16 Eylül 2019
Kampanyanın smear testi ile ilgili konuşmaları teşvik etmesinin yollarından biri, kadınlardan emojiyle paylaşım istemek. Çoğu kadın bunun için mavi kelebek ve pembe çiçek emojisini kullanıyor. Komedyen Lolly Adefope, şarkıcı Louise Redknapp ve Love Island adlı yarışmada ünlenen Maura Higgins gibi ünlüler de kampanyaya destek veren isimlerden.
Smear tests aren't always easy but ladies let’s help #EndSmearFear by talking more about our vaginas, cervixes and smear tests. There’s no vagina emoji but my favourite is a ???? x— Louise Redknapp (@LouiseRedknapp) 16 Eylül 2019
HPV, rahim ağzı taraması, hücre değişiklikleri ve rahim ağzı kanseri hakkında kadınlara yardım etme amacı taşıyan web sitesi Jo'ya göre, İngiltere'de her yıl 3 bin 200'den fazla kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve 900 kişi hayatını kaybediyor.
TÜRKİYE'DE HER YIL 4 BİN KİŞİYE RAHİM KANSERİ TEŞHİSİ KONUYOR
Türkiye’de de tüm kanserler arasında rahim 4., yumurtalık 5. rahim ağzı kanseri ise 9. sırada görülüyor. Her yıl yaklaşık 4 bin rahim, 2 bin 400 yumurtalık, bin 700 rahim ağzı ve 250 vulva ve vajen ve 70 tuba kanseri hastası tanı alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kişi rahim ağzı kanseri tanısı alıyor ve yine her yıl yaklaşık 255 bin kadın bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise bu kanser türü her 100 bin kadında 4,42 oranında görülüyor.
Hayır kurumundaki iletişim başkanı Kate Sanger, sosyal medyanın smear testleriyle ilgili olumlu ve destekleyici konuşmaları yönlendirmedeki etkisini açıkladı. Sanger, 'Smear testleriyle ilgili bazı korku ve belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak istiyoruz ve sosyal medyanın bunu yapmadaki gücünü gördük. Smear testi, serviks ve vajinaların emoji kullanmak kadar normal şekilde konuşulduğunu görmek için Twitter ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Olumlu konuşmaları teşvik ederek, daha fazla kadının soru sormakta rahat hissedeceğini, nerede destek bulacaklarını bileceğini ve bir hekime danışmakta kendilerini rahat hisseceklerini umuyoruz. Twitter'daki kadınların görüşlerini ele aldığımızda kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettiklerini söyleyebiliriz' dedi.
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