KADIN

Kadınlar sosyal medyada paylaşıyor! Vajinal sağlığa emojili farkındalık

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Cinsel sağlık bilinci haftası nedeniyle smear testi ve jinekolojik muayenelerin bilincinin oluşması için birçok kadın sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya başladı. Bazı ünlü isimlerlerin de destek verdiği kampanyada vajinal sağlık konusunda daha fazla farkındalık oluşturulmak isteniyor.

Kadınlar sosyal medyada paylaşıyor! Vajinal sağlığa emojili farkındalık

İngiltere'de rahim ağzı kanseriyle ilgili çalışmalar yapan Jo adındaki bir yardım kuruluşu, kadınları smear testleri konusunda bilinçlendirmek için sosyal medya kampanyası başlattı. Yardım kuruluşu, web sitelerinde söz konusu olan kampanyadan şöyle bahsediyor: '#EndSmearFear kampanyası” nın amacı, 'vajinalar, serviksler ve smear testleri gibi konular etrafında konuşmayı sağlamak' ve daha fazla kadının sosyal medyadaki deneyimleri hakkında açıkça konuşmasını teşvik etmektir.'

Kampanyanın smear testi ile ilgili konuşmaları teşvik etmesinin yollarından biri, kadınlardan emojiyle paylaşım istemek. Çoğu kadın bunun için mavi kelebek ve pembe çiçek emojisini kullanıyor. Komedyen Lolly Adefope, şarkıcı Louise Redknapp ve Love Island adlı yarışmada ünlenen Maura Higgins gibi ünlüler de kampanyaya destek veren isimlerden.

HPV, rahim ağzı taraması, hücre değişiklikleri ve rahim ağzı kanseri hakkında kadınlara yardım etme amacı taşıyan web sitesi Jo'ya göre, İngiltere'de her yıl 3 bin 200'den fazla kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve 900 kişi hayatını kaybediyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL 4 BİN KİŞİYE RAHİM KANSERİ TEŞHİSİ KONUYOR

Türkiye’de de tüm kanserler arasında rahim 4., yumurtalık 5. rahim ağzı kanseri ise 9. sırada görülüyor. Her yıl yaklaşık 4 bin rahim, 2 bin 400 yumurtalık, bin 700 rahim ağzı ve 250 vulva ve vajen ve 70 tuba kanseri hastası tanı alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kişi rahim ağzı kanseri tanısı alıyor ve yine her yıl yaklaşık 255 bin kadın bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise bu kanser türü her 100 bin kadında 4,42 oranında görülüyor.

iStock-1144339490 (4)

Hayır kurumundaki iletişim başkanı Kate Sanger, sosyal medyanın smear testleriyle ilgili olumlu ve destekleyici konuşmaları yönlendirmedeki etkisini açıkladı. Sanger, 'Smear testleriyle ilgili bazı korku ve belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak istiyoruz ve sosyal medyanın bunu yapmadaki gücünü gördük. Smear testi, serviks ve vajinaların emoji kullanmak kadar normal şekilde konuşulduğunu görmek için Twitter ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Olumlu konuşmaları teşvik ederek, daha fazla kadının soru sormakta rahat hissedeceğini, nerede destek bulacaklarını bileceğini ve bir hekime danışmakta kendilerini rahat hisseceklerini umuyoruz. Twitter'daki kadınların görüşlerini ele aldığımızda kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettiklerini söyleyebiliriz' dedi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Vajinal genişliğe bağlı problemler tarihe karışıyorVajinal genişliğe bağlı problemler tarihe karışıyor
Belirti vermesini beklemeyin! Kadınları tehdit ediyorBelirti vermesini beklemeyin! Kadınları tehdit ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vajinal sağlık vajinal sağlık emoji

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Meydan okudular, çatlak izlerini böyle yayınladılar

Meydan okudular, çatlak izlerini böyle yayınladılar

Makyaj sırları! Bu hataları çok sık yapıyoruz

Makyaj sırları! Bu hataları çok sık yapıyoruz

Bu görüntüden özel kür sayesinde kurtulabilirsiniz

Bu görüntüden özel kür sayesinde kurtulabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vajinal genişliğe bağlı problemler tarihe karışıyor

Vajinal genişliğe bağlı problemler tarihe karışıyor

Belirti vermesini beklemeyin! Bu 3 jinekolojik kanser kadınları tehdit ediyor

Belirti vermesini beklemeyin! Kadınları tehdit ediyor

Doğum kontrol hapı tip 2 diyabet riskini artırabilir

22 yıldır araştırılıyordu meğer doğum kontrol hapı kullanmak...

Genital siğili önemseyin! Egzama, tahriş, akıntı varsa mutlaka cinsel partnerinize söyleyin

Bu virüsün kansere neden olabileceğini akıldan çıkarmayın

Spiral kullanmak yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Sessiz katili spiral önleyebilir mi?

Her 3 kadından birinde demir eksikliği var! Çay ve kahve tüketimine dikkat

Yemeklerin hemen üzerine içilen çaydan vazgeçin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.