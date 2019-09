Kadınlar sosyal medyada paylaşıyor! Vajinal sağlığa emojili farkındalık

İngiltere'de rahim ağzı kanseriyle ilgili çalışmalar yapan Jo adındaki bir yardım kuruluşu, kadınları smear testleri konusunda bilinçlendirmek için sosyal medya kampanyası başlattı. Yardım kuruluşu, web sitelerinde söz konusu olan kampanyadan şöyle bahsediyor: '#EndSmearFear kampanyası” nın amacı, 'vajinalar, serviksler ve smear testleri gibi konular etrafında konuşmayı sağlamak' ve daha fazla kadının sosyal medyadaki deneyimleri hakkında açıkça konuşmasını teşvik etmektir.'

???? We've teamed up with @TwitterUK to encourage supportive conversations about vaginas, cervixes and #CervicalScreening (smear tests)! This #SexualHealthAwarenessWeek join us as we launch the #EndSmearFear campaign...(1) pic.twitter.com/D0cUVAvrhh

Kampanyanın smear testi ile ilgili konuşmaları teşvik etmesinin yollarından biri, kadınlardan emojiyle paylaşım istemek. Çoğu kadın bunun için mavi kelebek ve pembe çiçek emojisini kullanıyor. Komedyen Lolly Adefope, şarkıcı Louise Redknapp ve Love Island adlı yarışmada ünlenen Maura Higgins gibi ünlüler de kampanyaya destek veren isimlerden.

Smear tests aren't always easy but ladies let’s help #EndSmearFear by talking more about our vaginas, cervixes and smear tests. There’s no vagina emoji but my favourite is a ???? x