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Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin TBMM'de komisyon kuruldu

12.10.2024 00:44
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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine için araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin TBMM'de komisyon kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Karara göre, araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul'un 10 Ekim 2024 tarihli 6'ncı birleşiminde karar verildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete tbmm
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