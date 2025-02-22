Kadınların %80'i erken belirtileri görmezden geliyor: Rahim ağzı kanseri hakkında 4 önemli bilgi!

Rahim ağzı kanseri, dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen önde gelen kanserlerden biridir. Rahim ağzı kanserinin erken evrede yakalanırsa önlenebileceğini veya tedavi edilebileceğini bilmek gerekir. Rahim ağzının hücrelerinde gelişen bu kanser türü hakkında bilmeniz gereken 4 önemli bilgi haberimizde.

Dr. Shubham Shamrao Bagde, HT Lifestyle ile yaptığı bir röportajda, "Kadınlarda rahim ağzı kanserinin yaygın nedenlerinden biri, yüksek riskli bir Human Papilloma Virüsü (HPV) türüyle enfekte olmaktır. HPV, cinsel temas yoluyla yayılan bir virüs türüdür.

Ne yazık ki, birçok kadın rahim ağzı kanserini erken evrede tespit edemiyor çünkü belirgin bir semptom göstermiyor . Bu nedenle kadınların bu kanserin farkında olmaları ve risklerini önemli ölçüde azaltmaları hayati önem taşıyor." dedi.

Dr. Shubham Shamrao Bagde, her kadının rahim ağzı kanseri hakkında bilmesi gereken 4 şeyi şu şekilde açıkladı:

1. RAHİM AĞZI KANSERİNİN ÖNDE GELEN NEDENİ: HPV!

Çalışmalara göre, rahim ağzı kanseri vakalarının çoğu HPV virüsünden kaynaklanır. Cinsel temas sırasında bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. Ancak, tüm HPV enfeksiyonlarının kadınlarda kansere yol açmadığını da bilmek gerekir. Ancak HPV enfeksiyonu belirli tiplerde kalıcıysa, rahim ağzı kanseri riskinizi artırabilir. Bunu önlemek için HPV aşısı yaptırmak faydalı olabilir.

2. DÜZENLİ TARAMA HAYAT KURTARIR

Çoğu kadın, hayat kurtarmaya ve kanseri erken teşhis etmeye yardımcı olabilen düzenli kontrolleri veya rahim ağzı kanseri taramalarını göz ardı etme eğilimindedir. Pap smear testi veya HPV testi gibi düzenli taramalara gitmek, rahim ağzı hücrelerindeki herhangi bir anormalliği veya alışılmadık aktiviteyi tespit etmede yardımcı olabilir. Rahim ağzı kanseri taramaları genellikle 21 yaşından sonra kadınlara önerilir.

3. ERKEN BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Servikal kanserin semptomlarının genellikle ilk dönemde sessiz olduğu doğru olsa da, herhangi bir anormallik veya alışılmadık belirtiyi göz ardı etmemelisiniz. Özellikle cinsel ilişkiden sonra alışılmadık kanama, aşırı pelvik ağrı veya normal akıntı gibi semptomlar yaşıyorsanız, bu servikal kanser belirtisi olabilir. Tereddüt etmeyin ve hemen bir doktora danışın.

4. SEÇİMLERİNİZ KANSER RİSKİNİZİ AZALTIYOR

Günlük yaşam tarzı seçimleriniz ve alışkanlıklarınız rahim ağzı kanseri riskini azaltmada hayati bir rol oynar. Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmalısınız çünkü sigara bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve vücudunuzun HPV enfeksiyonlarıyla savaşmasını zorlaştırır. Her zaman prezervatif kullanın ve ayrıca birden fazla partnerle yakınlaşmayı sınırlayın.