Kadınların dörtte biri acılarının ciddiye alınmadığını düşünüyor! Regl ağrıları hakkında bilincin artması gerekiyor

Adet ağrıları menstrual döngünün bir parçası olarak görülüyor. Bazı kadınlar regl ağrısı yaşamasa da adet ağrıları yaşayan kadınlar bu durumdan oldukça olumsuz şekilde etkileniyor. 5.100 yetişkinle yapılan bir anket, kadınların yarısından fazlasının (yüzde 56) yaşadıkları acının görmezden gelindiğini hatta bunların yüzde 50'sinin bir doktordan destek ararken bu şekilde hissettirdiğini ortaya çıkardı.

İLİŞKİLERDE DE ÖNEMSİZ GÖRÜLEBİLİYOR

Yüzde 27'si diğer sağlık uzmanlarına açılırken aynı şeyi hissetti. Dörtte birinden fazlası (yüzde 26), eşlerinin veya sevgililerinin rahatsızlıklarını önemsemediklerini düşünürken, beşte biri (yüzde 21) aynı şeyi arkadaşları hakkında söylüyor. Ağrılarının görmezden gelindiğini hisseden kadınların yüzde 24'ü - erkeklerin yüzde 17'sine kıyasla - genellikle kimsenin ağrılarını ciddiye almadığını söyledi.

AĞRILARIN KÜÇÜMSENMESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL KLİŞELERLE BİRLEŞİYOR

Feminist kültür tarihçisi ve Rapor hakkında tavsiyelerde bulunan Unwell Women kitabının yazarı Elinor Cleghorn “Bugün, kadın acısı konusunda yüzyıllardır süregelen ayrımcı yanlış inançların sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Kadınların ağrıya neden olan sağlık durumlarının yanlış anlaşılması, küçümsenmesi ve yanlış teşhis edilmesi, yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel cinsiyet normları ve klişelerinin yaygın etkisiyle birleşiyor.

KADINLARIN ÇOĞU AĞRILARINI KENDİLERİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Çalışma ayrıca, ağrı yaşadıklarında, erkeklerin yüzde 60'ına kıyasla, kadınların dörtte üçünün (yüzde 74) bir sağlık uzmanına görünmek yerine düzenli olarak kendi kendine bakımı seçtiğini buldu. Kadınların yaklaşık üçte biri (yüzde 31) sağlık uzmanlarının zamanını boşa harcamak istemiyor ve yüzde 27'si bekleme süreleri nedeniyle kendi kendine teşhis koymanın daha kolay olduğunu düşünüyor.

KADINLARIN ACIYA KATLANMAK ZORUNDA OLDUKLARINI HİSSETMELERİ YANLIŞ

Wellbeing of Women'ın CEO'su Janet Lindsay şunları söyledi: "Kadınların acıları söz konusu olduğunda işten çıkarıldığını veya ciddiye alınmadığını defalarca duyuyoruz.

Birçok kadın rahatsızlık ve acıya katlanmaları gerektiğini ve bunun kadın sağlığının “normal” bir parçası olduğunu düşünüyor ve bu kesinlikle kabul edilemez. Bu rapor, kadınların çektiği acıyla ilgili ciddi eşitsizliklerin acilen ele alınması gerektiğinin altını çiziyor."

