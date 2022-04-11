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Kadirov'dan Putin'i kızdıracak sözler! Tüm planları bozdu...

11.04.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, geçen ay İstanbul'da düzenlenen ateşkes görüşmeleri sonrası Kiev çevresindeki askerlerini geri çekeceğini ve operasyonlarını doğuya kaydıracağını duyurmuştu. Çeçen lider Kadirov'dan bu gelişmeleri yalanlayan açıklama geldi.

Kadirov'dan Putin'i kızdıracak sözler! Tüm planları bozdu...

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’da başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

KADİROV: "BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATILMAYACAK"

Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini “tamamen özgürleştireceklerini”, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti. Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol’le sınırlı kalmayacağını kaydeden Çeçen lider, “Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek” dedi. Kadirov'un bu sözlerinin Rusya lideri Putin'in stratejisini açığa çıkardığı iddia edildi.

RUSYA “ÇEKİLİYORUZ” DEMİŞTİ

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Rusya, İstanbul'da geçen ay sonu düzenlenen ateşkes görüşmeleri sonrasında Kiev çevresindeki askerlerini geri çekeceğini ve Ukrayna'nın doğusunda kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere yoğunlaşacağını duyurmuştu. Son dönemde Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntüleriyse dünyayı ayağa kaldırmıştı.

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UKRAYNA'DAKİ ÇEÇEN SAVAŞÇILAR

Rus işgalinin başlamasının ardından, Putin'e bağlılığını her fırsatta dile getiren Kadirov binlerce Çeçen savaşçıyı Ukrayna'ya göndermişti. Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçen savaşçıların ağır kayıplar verdikten sonra ülkelerine geri döndüğünü öne sürmüştü. Ukrayna basını da geçen ay Kiev’e gittiği söylenen Kadirov’un aslında Rusya’da olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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