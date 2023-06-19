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'Kafa bulmak için söyledim...' Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirtip, CHP'den istifa etmişti! Bu sözlerle açıkladı

19.06.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'den gündem yaratacak yeni bir açıklama geldi. "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" sözleri hakkında konuşan Şener, "Kafa bulmak için söyledim" dedi.

'Kafa bulmak için söyledim...' Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirtip, CHP'den istifa etmişti! Bu sözlerle açıkladı

Seçimlerde Millet İttifakı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'den konuyla ilgili yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

TV5 canlı yayınına katılan Şener, yaptığı açıklamada "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" sözlerine açıklık getirdi.

ABDÜLLATİF ŞENER: "KAFA BULMAK İÇİN SÖYLEDİM"

Şener, "Çapraz mapraz sorular derken ben de biraz rahatlatayım onları dedim. Gürültüsü ne olur diye düşündüm. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için biraz da kafa bulmak için söyledim" diye konuştu.

Şener'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Milletvekili tekrardan yapmadıkları için eleştirmedim. O süreçteki terbiyesizlik için eleştirdim. Burada o konuyu dallandırmak istemiyorum. Saygısızlık yapıldığı zaman
daha önceki parti tekliflerinde olduğu gibi endişe duyduğum şey her zaman o olmuştur.

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"KAMİKAZE SALDIRILARI YAPIYORLAR"

Çarpraz sorular yaparken ben de biraz rahatlatayım onları dedim gürültüsü ne kadar olur. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz onları rahatlatmak biraz kafa bulmak için söyledim. Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyorlar, kamikaze saldırıları yapıyorlar, kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Bu söylenecek bir şey değil sorgulanacak bir şey değil. Bir şey Anayasa'ya aykırıysa sorgulanması söylenmesi de gerekmez. Bunu bilen biriyim. 'Ama haydi istiyorsunuz koyuyorum' masaya dedim. O
bakımdan kafa bulayım dedim."

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Abdullatif Şener CHP

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