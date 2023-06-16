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  4. 'Sizin gibi badem bıyıklılar...' Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı

'Sizin gibi badem bıyıklılar...' Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı

16.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdüllatif Şener'in yaptığı açıklamalar siyasette bir anda gündem yarattı. CHP'den istifa ettiğini duyuran Şener, son yapılan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener'in açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şener için çok sert ifadeler kullandı. Özcan, "Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yaptığı için eleştirdim" diye konuştu.

'Sizin gibi badem bıyıklılar...' Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı

Eski CHP Milletvekili ve AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. CHP'den istifa ettiğini duyuran Şener, son yapılan seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.

ŞENER: "SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

Şener, "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım." diye konuştu.

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Şener'in Halk Tv'de yaptığı açıklamalar bir anda gündem yaratırken; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayına bağlandı.

ÖZCAN: "SİZİN GİBİLER İÇİN BİZ DERİZ Kİ..."

Çok sert ifadeler kullanan Özcan, şöyle konuştu;

"Az önce itirafta bulundunuz. Ben CHP'den aday olsaydım CHP'ye oy verecektim demeye getirdiniz. CHP'den aday olamadığınız için başkasına oy verdim dediniz. İşte sizin gibiler için biz deriz ki parti varsa ben varım parti yoksa ben yokum."

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"KILIÇDAROĞLU'NU YILLARCA BU YÜZDEN ELEŞTİRDİM"

"Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı. Bugün benim bütün sorularımın cevaplarını vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Size verilecek çok fazla cevabım yok. Çünkü değmezsiniz"

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Tanju Özcan Abdullatif Şener CHP

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