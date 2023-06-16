Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki! 'Kanım donarak izledim...'

CHP'deki hareketli günler devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla CHP Genel Başkanlığına yeşil ışık yakan Grup Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Abdullatif Şener'in açıklamalarını kanım donarak içim acıyarak dinledim. O meselede şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerini açılmak için CHP listelerinden kendine yer buldu. O listede yer alırken birinin hakkını yediyse bizim o arkadaşa özür borcumuz var. Ona oy verenlere özür borcumuz var. Kendisine kucak açmış bir partiye teşekkür etmek yerine yer bulamadı diye ihanet eden kişiye ne denir. Vicdanı kararmış, vekil seçtirdiğimiz için özür diliyoruz. Hani bu seçimin sonucundan ders almak lazım diyoruz ya, Şener'in seçiminden de ders almalıyız. Kendisi cevaba değecek bir insan değil.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM SÖZLERİ

CHP bugün değişimi konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ifadelerini konuşmaktadır. Özel'in açıklamalarını konuşmaktadır. Meşru bir zeminde bu isimlerin birbiriyle iletişimin saygılı, yapıcı partinin faydasını gözeten bir tutum içerisindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın yapıcı yaklaşımı ortadadır. Ancak meselede tam da olması gerektiği gibi tartışıyoruz. Bunun sonucunda üzerimize hangi görev düşüyorsa onu yapmaktır. Çizgimiz budur. En çok partimizi ve ülkemizi seviyoruz.

"ADAY MISINIZ?" SORUSU

CHP için en doğru kararı vermemiz lazım. Aday olmak gerekiyorsa olurum dedim. Bunun için fedakarlık yapmam gerekirse de asla kaçınmayacağım. Bugün için bir adaylık ilanım yok.

ŞENER NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Yardımcısı ve 27'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir televizyon programında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Şener ayrıca, 14 Mayıs'taki seçimlerde ve ardından ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini söylemesi gündem olmuştu.



