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  4. Kafası kesilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı 3 arkadaştan kan donduran itiraf

Kafası kesilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı 3 arkadaştan kan donduran itiraf

13.08.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu Zişan Alvi’nin başını keserek öldürdükleri iddiasıyla aranırken polise teslim olan Pakistanlı 3 kişinin ifadelerinde “Dini değerlere küfür ettiği için öldürüp kafasını kestik, olayda kullanılan bıçakları da evin çöp kutusuna attık” dedikleri öğrenildi.

Kafası kesilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı 3 arkadaştan kan donduran itiraf

Kanarya Mahallesi’nde dün 13.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, işe gelmeyen arkadaşına bakmak için eve geldiklerini ancak kapının kilitli olduğunu, pencereden baktığında kanlar içerisinde ve kafasının kesik olduğunu söyledi. Eve giren polisler başı gövdesinden ayrılmış üzerinde de ‘Dini içerikli not’ bulunan cesetle karşılaştı. İhbarda bulunan kişiler polise, “Öldürülen Zişan Alvi’yle aynı evde 4 kişi kalıyoruz. Aynı işyerinde de çalışıyoruz. Zişan 3 gündür bizle birlikte işe gelmiyordu. Bugün de hiç gelmedi” dedikleri kaydedildi.

KARAKOLA TESLİM OLDULAR

Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Araştırmalar devam ederken Kanarya Polis Merkezi’ne giden Pakistan uyruklu 22 yaşındaki Rana A., 21 yaşındaki Mücahit H., ve 23 yaşındaki Cevat H.G., cinayeti kendilerinin işlediklerini belirttiler.

Cinayeti itiraf eden 3 kişi ifadelerinde, “Dini değerlerimize küfür etti. Bu yüzden önce öldürdük sonra da başını kestik. 3 bıçağı da evde bulunan çöp kutusuna attık” diye konuştular.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPIYORDU

İfadesine başvurulan Zişan Alvi’nin patronu ise Ahmad A., ise, “Zişan benim işyerimde çalışıyor. Ara sıra işe geliyordu. Bana göçmen kaçakçılığı yaptığını hatta her işte de 17-18 bin dolar kazandığını söylüyordu. Ayrıca kendisini öldüren şüphelileri de Yunanistan’a götürmek için anlaştığını ve onlardan da aynı şekilde para istemişti’ dediği öğrenildi.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgularının ardından cinayeti işlediklerini itiraf eden 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Küçükçekmece
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