Kafası taşla ezilerek öldürülmüştü! Kızının o anları yürek yaktı... "Beni yakanı da Allah yaksın"

Şermin Sarı'nın annesinin anlattıkları kahretti! Erhan Poyraz, eski karısı Şermin Sarı'yı vahşice katletmesinin ardından tutuklanmıştı. Sarı'nın annesi Durdu Sarı, Erhan Poyraz’ın idam edilmesini istedi. Durdu Sarı, Poyraz hakkında "Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyordu" açıklamasını yaparken acılı baba Cumali Sarı ise "“Kızım uzaklaştırma kararı da daha önce almıştı. Gelme dedik. Çocukları görmek istediği zaman gelip görüyordu" diye konuştu. İşte kahreden olayın ayrıntıları ve son gelişmeler...

KOMŞULARI "YETER" ÇIĞLIKLARINI DUYUNCA HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi. Sarı'nın "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

BAŞINA TAŞLA VURUP KAÇTI

Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı’nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KORKUNÇ İTİRAF!

Olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şermin Sarı’nın cansız bedeni ise Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“SÜREKLİ KAVGA EDİYORDU”

Anne Durdu Sarı (57) ise taziye evinde gazetecilere konuştu. Bu sırada öldürülen Şermin Sarı’nın küçük kızı Ada ise anneannesinin omzuna başını koyarak ağladı. Küçük kızın ağlaması yürekleri dağladı. Kızının bir hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen anne Sarı, “İnsan gibi herkes ayrılıyordu. Çekip gitseydi. Kötüyse de iyiyse de kızımı kendi haline bıraksaydı. Ben biliyordum kızımın iyi olduğunu. Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyordu. Benim kızımı öldürene kadar ayrılsalardı” diye konuştu.

“CİĞERİM YANDI”

Kızının daha öncede eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını anlatan Sarı, “Her zaman kızımı tehdit ediyordu. Bende ‘Çocuklarının babasıdır kızım. Alttan al’ diyordum. Kızımda, ‘Anne sen çok iyi niyetlisin. Onlara böyle yapma’ diyordu. Ancak ben yaptım. Evladımın, torunlarımın hatırına yaptım. Sürekli şiddet oluyordu. Ciğerim yandı. Beni yakanı da Allah yaksın” dedi.

Öte yandan, anne Durdu Sarı, kızını öldüren Erhan Poyraz’ın ve kadınları öldüren diğer erkeklerin idam edilmesini istedi.

“ALLAH ONU BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN”

Baba Cumali Sarı (61) ise kızının eski eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyerek, “Kızım uzaklaştırma kararı da daha önce almıştı. Gelme dedik. Çocukları görmek istediği zaman gelip görüyordu. En son ama olay böyle oldu. İnşallah Allah onu bildiği gibi yapsın. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim yüreğimizi yaktı, Allah da kendisini yaksın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumali ve Durdu Sarı çifti, torunları Ada ve Gülistan Ece’nin (9) velayetlerini alacaklarını, kendilerinin bakacaklarını söyledi.

(İHA)

