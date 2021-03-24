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Kafasına taşla vurarak öldürmüştü! 'Eşi ile görüşmemi istemediği için tartıştık'

24.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Afganistan uyruklu Ziya Ehsami'nin (33), Afganistanlı komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Ehsami, "Eşi ile görüşmemi istemiyordu. Bu yüzden tartıştık. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savunmak amacıyla taşla vurdum" dedi.

Kafasına taşla vurarak öldürmüştü! 'Eşi ile görüşmemi istemediği için tartıştık'

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta geçen yıl 22 Ekim'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Ehsami, eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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'EŞİ İLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU'

Ziya Ehsami’nin Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Ehsami, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Ehsami, "Suç bende değil. Yolda karşılaştık ve tartıştık. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Daha önce bana 2 defa bıçak çekmişti. Eşini ve çocuklarını sahipleneceğim düşüncesiyle bana husumet besliyordu ve onları sahiplenmemden korkuyordu. Eşi ile görüşmemi istemiyordu. Bu yüzden tartıştık. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savunmak amacıyla taşla vurdum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ziya Ehsami’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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