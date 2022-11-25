Kafatasında delik açmak gerekmiyor! Max Hodak'ın çılgın projesi büyük merak uyandırdı

Gelecekte bir gün beynimize çip takılacak mı?... Son birkaç yılın en tartışmaları konularından biri bu. Bu tartışmaların yaşanmasının en büyük nedeni ise Elon Musk'ın sahibi olduğu beyin bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink. Musk, Neuralink ile insan beynine bir çip yerleştirerek çeşitli hastalıkların veya sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Fakat Musk bu hedefe ulaşmaya çalışırken rakipsiz de değil. Beyin Bilgisayar Arayüzü dünyasına girip, insan beynine bir implant yerleştirerek çeşitli sorunlara çare olmayı hedefleyen başka şirketler de var. Bu şirketlerden biri ise Elon Musk'a çok tanıdık bir isme ait. Evet, Neuralink'in kurucu ortağı Max Hodak ve onun şirketi Science Corp'tan söz ediyoruz. Hodak'ın çılgın projesi ise çok konuşulacağa benziyor.

ARTIK KENDİ ŞİRKETİ VAR! KÖRLÜĞE SON VEREBİLİR

Gizmodo'nun haberine göre, geçen yıl şirketle yollarını ayıran Neuralink'in kurucu ortağı ve eski başkanı Hodak, şimdi toplam 160 milyon dolarlık fonla kendi rakip beyin şirketi Science'a sahip.

Hodak, şirketinin tavşan deneklerde görme kaybını tedavi edebilen "Science Eye" adlı bir prototip cihaz geliştirdiğini belirtti. Aktarılanlara göre 2 milimetre genişliğinde ince bir LED film kullanan bu prototip, bir tavşanın retinasının üzerine implant ediliyor.

KAFATASINDA DELİK AÇMAYA GEREK YOK

Şirket Neuralink ile benzer görünse de, Science'ın Musk'ın beyin şirketi Neuralink'e göre büyük bir avantajı var. Çünkü Neuralink'in aksine Science'ın beyin bilgisayar arayüzü, kullanıcıların veya deneklerin kafalarında bir delik açmayı gerektirmiyor. Science'ın yaklaşımı, bilgileri hastanın optik sinirden geçirmek için fotonik bilimine dayanıyor.

Yöntemleri farklı olabilir, ancak Hodak'ın nihai hedefi Musk'ınkine benziyor. Tıpkı Neuralink gibi, Science da teknolojiyi, sonunda bir yetenek geliştirici olarak kullanılabilecek bir noktaya getirmeden önce, ihtiyaç sahibi engelli insanları tedavi etmek için kullanmaya başlamak istiyor.

GELECEKTE ONLARIN YERİNİ ALABİLİR

Hodak'a göre bu teknoloji beş yada altı kuşak geliştirildikten sonra gözlüklerin ve sanal gerçeklik gözlüklerinin yerini alabilir. Hodak, önümüzdeki yıllarda insanlar üzerinde test yapmaya başlamak istediğini ifade etti. Böylece tavşan deneklerde görme kaybını tedavi edebilen implant, insanlarda da körlüğe son verebilir.

