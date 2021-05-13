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Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

13.05.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından alınan karara göre; Türkiye genelinde 29 Nisan itibari ile tam kapanma dönemi başladı. 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma kararının ardından restoran ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşların gündeminde yer aldı. Kademeli normalleşme sürecine geçiş dönemi kapsamında yapılan planlamada işletmelerin açılış tarihi hakkında detaylar ortaya çıktı. İşte, ayrıntılar...

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Tam kapanmanın son günlerine girerken kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayılarının beklenen seviyeye ulaşması halinde mekanlar kademeli olarak açılacak. İşte, yeni normalleşme takvimi hakkında tüm detaylar...

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

Normalleşmenin üçüncü aşaması Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi haline hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmeler 23.45'e kadar açık olacak. Kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.


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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma

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