Kaftancıoğlu ile Cübbeli Ahmet arasından ilginç tartışma: Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok!

Canan Kaftancıoğlu ile kendisini eleştiren Cübbeli Ahmet arasında çok ilginç bir tartışma yaşandı. Cübbeli Ahmet’in sözlerine Kaftancıoğlu ‘Papucumun Cübbelisi’ şeklinde karşılık verdi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde oy verecek şirket sahiplerine mevcut başkan Şekip Avdagiç'i desteklemeleri çağrısında bulunmasının ardından dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Avdagiç'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu ileri süren Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:)) Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi…" ifadesini kullandı.





