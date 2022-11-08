HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaftancıoğlu ile Cübbeli Ahmet arasından ilginç tartışma: Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok!

Kaftancıoğlu ile Cübbeli Ahmet arasından ilginç tartışma: Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok!

08.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yarın yapılacak İstanbul Ticaret Odası seçimleri öncesinde kendisini hedef alan Cübbeli Ahmet’e yanıt verdi. Mevcut Başkan Şekip Avdagiç’i desteklemeleri çağrısında bulunan Ünlü, ‘Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz’ dedi. Kaftancıoğlu’ndan Cübbeli’ye yanıt ise gecikmedi. İşte Cübbeli ile Kaftancoğlu arasındaki o tartışmanın detayları…

Kaftancıoğlu ile Cübbeli Ahmet arasından ilginç tartışma: Nükteli jetski’ye ters binip kaçmak yok!

Canan Kaftancıoğlu ile kendisini eleştiren Cübbeli Ahmet arasında çok ilginç bir tartışma yaşandı. Cübbeli Ahmet’in sözlerine Kaftancıoğlu ‘Papucumun Cübbelisi’ şeklinde karşılık verdi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde oy verecek şirket sahiplerine mevcut başkan Şekip Avdagiç'i desteklemeleri çağrısında bulunmasının ardından dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Avdagiç'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu ileri süren Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" dedi.

Cübbeli Ahmet "Bomba attılar" diyerek açıkladı: Sakallı makallı biri... Cübbeli Ahmet "Bomba attılar" diyerek açıkladı: Sakallı makallı biri...
Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın' Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın'

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:)) Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi…" ifadesini kullandı.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışıCübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı
Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"Naci Görür gördüklerini anlatıp isyan etti: "Benim aklım ermiyor!"
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Canan Kaftancıoğlu İstanbul Ticaret Odası cübbeli ahmet

En Çok Okunan Haberler

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Yine aynı yerde basıldılar! Yapılanlar şaşkına çevirdi

Yine aynı yerde basıldılar! Yapılanlar şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.