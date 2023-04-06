'Kağıda yazıp mezarının baş kısmına...' Şüpheli ölümün ardından sevgilisinin ifadesi ve mesajları ortaya çıktı! 'Can çekiştireceğim sana'

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Emek Mahallesi’ndeki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan sevgilisi Y.S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Maktul Zerin Kılınç’a tehdit mesajları attığı tespit edilen Y.S., ifadesinde “Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır” dedi.

"BU TEHDİTLER ANLIK TARTIŞMALARDAN DOLAYI ÖFKEYLE ATILMIŞ MESAJLARDIR"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.S, tehdit mesajları hakkında yaptığı savunmada, "Zerin beni telefonla arıyordu. Gereksiz kıskançlık krizleri vardı. Beni aldatıyorsun diye söylüyordu. Ben de bu duruma sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Zerin’e tehdit içerikli mesajların gönderildiği zamanlar olaylardan bir iki ay öncesine aittir. Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım. Zerin bu konularda hassas bir insandır. Kendini savunan bir kadındı" ifadelerine yer verdi.

"YAŞADIĞIM DUYGULARI BİR KAĞIDA YAZIP MEZARININ BAŞ KISMINA İLİŞTİRMİŞTİM"

Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili iddialara da ifadesinde cevap veren Y.S, "Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin’in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin’in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin’in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin’in ölümünde herhangi bir ilgim yoktur” dedi.

TEHDİT MESAJLARI İNCELENDİ

Sevgilisiyle birlikte yaşadığı 2’nci kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Y.S. ile aralarında mesajlar Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde detaylı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli Y.S.’nin hayatını kaybeden Zerin Kılınç’a yönelik ölüm tehditi ve hakaret içerikli mesajlara ulaşıldı.

"CAN ÇEKİŞTİRECEĞİM SANA"

Şüpheli Y.S.’nin, Zerin Kılınç’a attığı mesajlarda “Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkiniz de göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana” dediği öğrenildi. (İHA)



