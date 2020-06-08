Kağıt toplayıcı çocuğa cinsel istismar! Kamerada görüp polise haber verdi

Diyarbakır'da dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu.
ÇOCUĞUN AĞLADIĞI SIRADA İŞ YERİ KAMERASINDAN GÖRDÜ
Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.
LİNÇ GİRİŞİMİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H., emniyete götürülürken, polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor.
(DHA)