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  4. Kağıthane seçim sonuçları canlı! Kağıthane'de yerel seçimi Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı kazanıyor?

Kağıthane seçim sonuçları canlı! Kağıthane'de yerel seçimi Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı kazanıyor?

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 13:30
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Türkiye'yi yerel seçim heyecanı sardı. Vatandaşlar bir kez daha sandık başına giderken, İstanbul seçim sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları bu merakı daha da artırıyor. Kağıthane seçim sonuçları yoğun bir şekilde takip ediliyor. Kağıthane'de AK Parti'nin adayı Mevlüt Öztekin mi, CHP'nin adayı Tonguç Çoban mı daha avantajlı? İşte Kağıthane seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

Kağıthane seçim sonuçları canlı! Kağıthane'de yerel seçimi Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı kazanıyor?

Yerel seçim için artık sadece sayılı saatler kaldı. Türkiye yeniden sandık başına koşarken İstanbul seçim sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kağıthane seçim sonuçları için vatandaşlar şimdiden araştırmalara başladı.

Kağıthane'de Mevlüt Öztekin ve Tonguç Çoban isimleri öne çıkıyor. Seçim yarışının bu ikili arasında geçeceği tahmin ediliyor. 2019 seçimlerinde Mevlüt Öztekin, yarışı önde bitirerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Kağıthane seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Evli ve bir çoçuk babasıdır. Mevlüt Öztekin, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı seçildi.

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TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban 1967 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Giresun Eynesil nüfusuna kayıtlı Çoban, ilkokulu Giresun'da, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümününden mezun oldu. Mezuniyet sonrası sendikal alanda uzman olarak çalışmaya başladı.

1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi; İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev yaptı.

2019 yılında, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

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Yerel Seçim 2024


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