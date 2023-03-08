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  4. Kahraman itfaiyeci... Alev alev yanan binada olduğunu öğrendi, riskleri göze alıp içeriye daldı!

Kahraman itfaiyeci... Alev alev yanan binada olduğunu öğrendi, riskleri göze alıp içeriye daldı!

08.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki binalara da sıçradı. Alev alev yanan bina içerisinde mahsur kalan köpeğin olduğunu öğrenen itfaiye personeli ise bina içerisine girdi. Alevleri ve binanın çatısının çökme ihtimalini göze alan kahraman itfaiye personeli bina içerisinden köpeği kucağına alarak çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan köpek sağlık ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

Kahraman itfaiyeci... Alev alev yanan binada olduğunu öğrendi, riskleri göze alıp içeriye daldı!

Yangın, Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Çınarlı Sokak’ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıyı saran yangın yan binalara da sıçradı. Yangının çıktığını fark eden bina sakinleri kendilerini güçlükle dışarı atarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi. Çevre ilçelerden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

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KAHRAMAN İTFAİYECİ! ALEV ALEV YANAN BİNANIN İÇERİSİNDEN KÖPEĞİ ÇIKARDI

3 katlı binanın çatısında başlayan ve yan binalara da sıçrayan yangında bina içerisinde mahsur kalan köpeğin olduğunu öğrenen itfaiye personeli bina içerisine girdi. Alevlere ve binanın çatısının çökme ihtimalini göze alan itfaiye personeli bina içerisinden köpeği kucağına alarak çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavi altına alınmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

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Öte yandan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak. (İHA)

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yangın Beyoğlu köpek

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