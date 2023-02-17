Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e soru sorarken... Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürerken arama kurtarma çalışmalarında da 12. güne girildi. Kentte çoğu yerde çalışmalar tamamlanırken, depremin acı simgesi olan Ebrar Sitesi'nde ise çalışmalar yoğunlaştı.
Bölgede incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dün akşam yüzlerce insana mezar olan Ebrar Sitesi enkazına geldi.
O sırada alanda bulunan Fox TV muhabiri, başkan Güngör'ü görünce soru sormak istedi. Güngöre sorulan soruya yanıt vermezken, yanında bulunan bir kişi muhabiri kolundan tutarak itti.
Fox muhabiri 'Bırak kolumu' diyerek tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.
Öta yandan bazı depremzedelerin de Güngör'e ekiplerin bölgelere geç intikal ettiği ve desteğin yetersiz kaldığı iddiasıyla tepki gösterdiği görüldü.