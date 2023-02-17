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Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e soru sorarken... Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

17.02.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin merkez üssü olan ve yüzlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çalışmaları yerinde inceledi. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi enkazına inceleme yapmak için gelen Güngör'e Fox TV muhabiri soru sormak istedi. Kameraların kayıtta olduğu anlarda Güngör'ün yanındaki bir kişi gazetecinin kolundan tutarak müdahale ederken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e soru sorarken... Fox TV muhabirinin zor anları: Kolunu tutup itti

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürerken arama kurtarma çalışmalarında da 12. güne girildi. Kentte çoğu yerde çalışmalar tamamlanırken, depremin acı simgesi olan Ebrar Sitesi'nde ise çalışmalar yoğunlaştı.

BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR ENKAZ ALANINA GELDİ

Bölgede incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dün akşam yüzlerce insana mezar olan Ebrar Sitesi enkazına geldi.

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FOX MUHABİRİ SORU SORMAK İSTEYİNCE...

O sırada alanda bulunan Fox TV muhabiri, başkan Güngör'ü görünce soru sormak istedi. Güngöre sorulan soruya yanıt vermezken, yanında bulunan bir kişi muhabiri kolundan tutarak itti.

'BIRAK KOLUMU'

Fox muhabiri 'Bırak kolumu' diyerek tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Öta yandan bazı depremzedelerin de Güngör'e ekiplerin bölgelere geç intikal ettiği ve desteğin yetersiz kaldığı iddiasıyla tepki gösterdiği görüldü.

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