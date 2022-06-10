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Kahramanmaraş'ta 6 milyon liralık nakliye vurgunu! Yakalanmamak için bakın ne yapmışlar

10.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Aldıkları ürünleri sahibine teslim etmek yerine başkalarına satarak 6 milyon 391 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanmamak için nakliyede kullandıkları araçlara sahte ve ikiz plaka taktığı belirlenen şüphelilerden 10'u tutuklandı. İşte olayın detayları!

Kahramanmaraş'ta 6 milyon liralık nakliye vurgunu! Yakalanmamak için bakın ne yapmışlar

Kahramanmaraş'ta bir kişi polise giderek gönderdiği ürünün müşteriye teslim edilmediğini ve nakliyeciye de ulaşamadığını belirterek dolandırıldığını söyleyip, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, başka kişilerin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine özel ekip kuruldu.

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4 AY ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Özel ekip, yaptıkları çalışmada dolandırıcıların Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Hatay, Kayseri, Kastamonu, Çankırı, Konya, Tokat, Mersin, Adana, Antalya ve Yozgat'ta nakliye şirketleri ve iş yerlerinden aldıkları demir, çelik sac, radyatör, kalorifer kazanı, akaryakıt, çimento ve gıda gibi malzemeleri alıp adreslere teslim etmek yerine farklı illerde sattıklarını ve bu yolla 6 milyon 391 bin liralık vurgun yaptıklarını belirledi. 4 aylık takibin ardından özel ekip, pazartesi günü şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada silahlar, sim kartlar ve belgeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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SAHTE ÇEK VE İKİZ PLAKAYLA 17 DOLANDIRICILIK

Sahte çek, sahte evrak ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak 17 dolandırıcılık olayına karıştıkları, yakalanmamak için nakliyede kullandıkları araçlarda sahte ve ikiz plaka kullanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 7’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kahramanmaraş
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