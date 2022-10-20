KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? Kahramanmaraş Osmaniye ve Şanlıurfa’da hissedilen deprem! İşte son depremler listesi

Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar son depremler ile ilgili yapılan açıklamaları merak ediyorlar. 20 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ta saat 14:34'de deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 4.3 olarak açıklandı. Deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'den de hissedildi.
Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 5.6 km olduğu duyuruldu.
IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
20.10.2022, 14:34:58 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.6 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2022.10.20 14:34:58 37.3843 37.2237 5.6 -.- 4.4 4.3 IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.10.20 14:31:14 37.3588 37.1595 5.4 -.- 2.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.10.20 13:49:28 37.0993 29.1877 5.3 -.- 1.6 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.10.20 13:30:11 36.1725 33.5523 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.20 12:27:30 39.8388 28.8770 0.0 -.- 1.6 -.- DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.10.20 12:13:28 37.2720 31.8523 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.10.20 11:58:52 38.7027 28.0728 9.1 -.- 2.1 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.10.20 11:31:08 37.3208 36.2048 7.8 -.- 2.0 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.20 10:28:13 37.8838 27.5652 11.4 -.- 1.7 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.10.20 09:59:48 36.9943 29.3813 19.6 -.- 1.2 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.10.20 09:55:45 38.6803 28.0375 5.4 -.- 2.1 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2022.10.20 08:57:26 36.9607 27.6703 1.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.20 08:38:24 36.8792 29.3597 2.9 -.- 1.2 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2022.10.20 08:33:22 36.9492 29.1528 25.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
Nasil sallandik be
Antep’ten hissettik
Kahramanmaraş olan deprem Hatay da hafif hissedildi.