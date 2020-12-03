Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Olay, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATEŞ AÇTI

Hareket geçen polisler, otelin üçüncü katına çıkarak, şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammet Karataş, kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli, kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.