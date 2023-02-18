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  4. Kahramanmaraş'taki 2. depremin hemen ardından çekildi! Toz bulutu bir anda gökyüzünü kapladı

Kahramanmaraş'taki 2. depremin hemen ardından çekildi! Toz bulutu bir anda gökyüzünü kapladı

18.02.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem anına ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntülerde şehrin üzerini kaplayan dev toz bulutu dikkat çekerken, kayıt sırasında artçı sarsıntılar da yaşanıyor. Görüntüleri çeken vatandaş ise "Daha geliyor devam ediyor" sözleriyle çevresindekileri uyarıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor.

TOZ BULUTU HER YERİ KAPLADI

Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.

DPREM2

Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor. (AA)

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deprem Kahramanmaraş

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